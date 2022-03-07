الامارات | ليفركوزن يوجه صدمة إلى ريال مدريد والبايرن

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن يوجه صدمة إلى ريال مدريد والبايرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض نادي باير ليفركوزن الألماني رحيل نجمه الموهوب فلوريان فيرتز إلى أي نادٍ أوروبي، قبل عام 2024، قائلاً إن النادي متمسك به حتى هذا التاريخ على أقل تقدير. وسجل فيرتز (18 عاماً) ظهوره الأول مع ليفركوزن في 2020 وشارك في أربع مباريات مع المنتخب الألماني الأول. وينتهي عقده في 2026، لكنه مطلوب بشدة من لدن ريال مدريد وبايرن ميونيخ. وقال رئيس مجلس إدارة ليفركوزن فيرناندو كارو في تصريح صحافي: «نحاول الإبقاء عليه لأطول فترة ممكنة». ويعتبر فيرتز أبرز نجم شاب حالياً في أوروبا، ويسعى البايرن والريال للتوقيع معه بشدة منذ فترة.

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