شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى الجولة الـ 20 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الاثنين، مواجهات قوية فى إطار الجولة الـ 20 بدورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 على صعيد 6 مواجهات. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من: سبورتنج مع الأهلى والصيد مع سموحة والشمس مع الزمالك والزهور مع أصحاب الجياد ووادى دجلة مع هليوبوليس والطيران مع الجزيرة.

فيما تقام الجولة قبل الأخيرة من هذا الدور يوم الجمعة المقبل بلقاءات بين كل من: الصيد مع الأهلى و سبورتنج مع الزمالك و الزهور مع سموحة و وادى دجلة مع الشمس و الطيران مع أصحاب الجياد والجزيرة مع هليوبوليس.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة عن إقامة لقاء القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى من دورى السيدات الممتاز للطائرة يوم 14 مارس الجاري على صالة الأهلى.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك للرجال، المحدد لها 13 مارس الجاري للموسم المحلى 2021 / 2022، على صالة القناة بالإسماعيلية بكشوف محددة.

ومن المقرر أن ترسل الأندية كشوف أسماء الحاضرين التابعيين لكل نادٍ من أجل تسليمه للأمن للتصديق من الإطلاع على إثبات الشخصية قبل دخول الصالة .