عقد الاجتماع الأمنى الخاص بنهائيات محترفى اليد ظهر اليوم

القاهرة - سامية سيد - يعقد فى الواحدة ظهر اليوم الإثنين الاجتماع الأمنى الخاص بالدورتين المجمعتين لنهائيات دورى محترفين كرة اليد للرجال لتحديد موقف الجماهير ولأسرة اللعبة من حضور المنافسات التى ستقام على صالة حسن مصطفى.

الأندية المشاركة هى كل من: الزمالك والأهلى وطلائع الجيش وسبورتنج، وتستضيف صالة حين مصطفى الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9 ، 10 ، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام ، 29 ، 30 ، 31 مارس الجارى أيضا.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

تدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب كالتالى:

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين، والأهلى الثانى برصيد نقطة ونصف، ونادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة، ونادى طلائع الجيش نصف نقطة.

وأصدر اتحاد اليد تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و2002 أو 2004.

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 حتى 18 فبراير، وخلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و2004 باللعب 3 مباريات فى الأسبوع خلال الفترة من 5 حتى 11 مارس المقبل.

أما خلال شهر أبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر أبريل بالكامل، وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل حتى 6 مايو المقبل.