اخبار الرياضه

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

تقام مساء اليوم الاثنين 7 مارس/ آذار 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.

 

ويسدل الستار (الإثنين) على لقاءات الجولتين 28 و27 من الدوريين الإنجليزي والإسباني، انتظار لانطلاق مباريات إياب ثمن نهائي (الثلاثاء) لحسم هوية أول المتأهلين لربع النهائي.

 

يستضيف توتنهام نظيره إيفرتون في الجولة 28 من (الإثنين)، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

 

يستقبل فريق أتلتيك بلباو نظيره ليفانتي في الجولة 27 من ، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD بتعليق سوار الذهب.

 

يخوض الإسماعيلي المتعثر مواجهة مهمة أمام فاركو بحثا عن الانتصار الأول والخروج من قاع جدول ترتيب ، في الجولة 12 من المسابقة.

 

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

 

يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام الجونة في الدوري المصري، تنطلق الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا