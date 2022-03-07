تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 مارس 2022

تقام مساء اليوم الاثنين 7 مارس/ آذار 2022 عدة مباريات مهمة في الدوريات الأوروبية والعربية.



ويسدل الستار (الإثنين) على لقاءات الجولتين 28 و27 من الدوريين الإنجليزي والإسباني، انتظار لانطلاق مباريات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (الثلاثاء) لحسم هوية أول المتأهلين لربع النهائي.

يستضيف توتنهام نظيره إيفرتون في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي (الإثنين)، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق خالد الحدي.

يستقبل فريق أتلتيك بلباو نظيره ليفانتي في الجولة 27 من الدوري الإسباني، حيث تنطلق المباراة الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD بتعليق سوار الذهب.

يخوض الإسماعيلي المتعثر مواجهة مهمة أمام فاركو بحثا عن الانتصار الأول والخروج من قاع جدول ترتيب الدوري المصري، في الجولة 12 من المسابقة.

وتنطلق المباراة الساعة 6:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 7:30 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.

يخوض الزمالك مواجهة مرتقبة أمام الجونة في الدوري المصري، تنطلق الساعة 9:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية.