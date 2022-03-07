مصدر مقرب من رمضان صبحي يكشف أسباب رفض اللاعب الانتقال للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مصدر مُقرب من رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، موقف اللاعب من الانتقال إلى نادي الزمالك، مع مطلع الموسم الجديد، حال تلقى اللاعب عرضا رسميا من قبل الفريق الأبيض للظفر بخدماته الفنية.

رمضان صبحي يرفض الانتقال إلى الزمالك

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لموقع «الوطن سبورت»: «رمضان صبحي، لم يتلق أي عروض من نادي الزمالك، في الوقت الحالي، كما أنه يرفض خوض تجربة الانتقال إلى الفريق الأبيض، خلال الفترة المُقبلة، في ظل استقراره حال الرحيل عن الفريق السماوي، خوض تجربة احترافية أوروبية، أو خليجية».



رمضان صبحي يمتلك عروض أوروبية وخليجية



وأضاف: «رمضان صبحي، قد تلقى العديد من العروض، الأوروبية والخليجية، خلال الفترة الماضية، وسيتم مُناقشتها مع إدارة ناديه بنهاية الموسم الحالي، كما أن تركيزه الحالي، مع فريق بيراميدز، من أجل التتويج معهم ببطولة الدوري العام، وكأس الكونفدرالية الأفريقية».

سر رفض رمضان صبحي اللعب للزمالك

وأتم المصدر: «رمضان صبحي، يعلم حال انتقاله للزمالك، ستعود جماهير الأهلي، للهجوم عليه من جديد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، الأمر الذي اختفى في الفترة الماضية، بعد الهجوم الشرس الذي تعرض له بعد تفضيل بيراميدز عن الاستمرار مع الأهلي».

ويذكر أن العديد من التقرير الصحفية، قد ربطت اسم رمضان صبحي، بالزمالك، منذ رحيل اللاعب إلى الأهلي والانتقال إلى بيراميدز، وتعرضه إلىى هجوم من قبل جماهير الأهلي.