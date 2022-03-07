شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب موسيماني بتقديم تقرير عن احتياجات الفريق فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو النادي الأهلي من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تقريراً فنياً شاملاً عن احتياجات المارد الأحمر من الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مسئولو الأهلي فى تحديد احتياجات الفريق مُبكراً من أجل إتمام أكثر من صفقة قوية، بعدما كشفت مباريات الأهلي الماضية حاجة الفريق لتدعيمات فى عدة مراكز منها حراسة المرمى والهجوم والظهير الأيسر والظهير الأيمن.

ويترقب الاهلي انتهاء مشوار الفريق فى دور المجموعات خلال الأسبوعين المقبلين من أجل عقد جلسة خاصة مع المدرب الجنوب أفريقي، والحصول على تقرير شامل منه عن المراكز التى تحتاج للتدعيم، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت ترشيحات من جانب بعض وكلاء اللاعبين بضم بعض اللاعبين للأهلي الصيف المقبل في عدة مراكز.