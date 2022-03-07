شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 7 / 3 /2022 فى بطولة الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الاثنين، مباراتان مثيرتان في منافسات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز بين البنك الأهلى ومصر المقاصة فى الثالثة عصرا، والإسماعيلى مع فاركو في الخامسة والنصف مساء، بخلاف مباراة الزمالك مع الجونة التي ستنطلق في الثامنة مساء.

موعد مباراة البنك الأهلى ومصر المقاصة في الدورى

في الثالثة عصر الاثنين، يستضيف نادى البنك الأهلى فريق مصر المقاصة على استاد بتروسبورت، فى مباراة يدخلها البنك الأهلى بمعنويات مرتفعة بعدما استعادة نغمة الانتصارات بالفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، في الوقت الذى نجح مصر المقاصة في خطف التعادل مع الإسماعيلى بهدفين لمثلهما بعدما كان متأخرا بهدفين.

ويسعى خالد جلال لتحقيق الفوز الثانى على التوالي والاقتراب خطوة نحو والمربع الذهبى، حيث يحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 14 نقطة من 11 مباراة خاضها حتى الآن، حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلها.

وفى المقابل، يسعى تامر مصطفى مدرب المقاصة لتحقيق الفوز الثانى للفريق في الدورى والابتعاد عن منطقة الهبوط، حيث يحتل مصر المقاصة المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط من 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 7 أهداف واستقبل 13 هدفا.

موعد مباراة الإسماعيلى وفاركو في الدورى

وفى الخامسة والنصف مساء، يستقبل نادى الإسماعيلى فريق فاركو على استاد الإسماعيلية، في مباراة مثيرة على الفريقين، حيث يبحث الإسماعيلى عن تحقيق أول فوز له في الدورى هذا الموسم، حيث يدخل المباراة بعد التعادل المخيب للآمال مع المقاصة بعدما تقدم الدراويش بهدفين نظيفين وأهدروا ركلتى جزاء عن طريق عصام صبحى وعبد الرحمن مجدى ليضيع فوز سهل وفى المتناول.

ويحتل نادى الإسماعيلى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 4 نقاط جمعها من 11 مباراة، تعادل في 4 مباريات وخسر 7 مباريات ولم يتذوق طعم الفوز حتى الآن في بداية هي الأسوأ على مر تاريخه، سجل لاعبوه 5 أهداف واستقبل 16 هدفا.

في المقابل، يأمل مجدى عبد العاطى في تحقيق الفوز والثلاث نقاط بعد السقوط الكبير أمام الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية، واستغلال الحالة التي يمر بها الإسماعيلى لاقتناص الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدورى.

ويحتل فاركو المركز السابع برصيد 15 نقطة من 11 مباراة خاضها، حيث فاز في 5 مواجهات وخسر 6 مباريات ولم يتعادل الفريق في أى مباراة حتى الآن، سجل لاعبوه 11 هدفا واستقبل مثلها.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدورى

يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره الجونة، في مباراة صعبة على الفريقين تقام في الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن كلا الفريقان يبحث عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل تعديل أوضاعه فى جدول ترتيب الدورى، حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات والزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يرغب الفريق الساحلى في الدخول بالمربع الذهبى.

ويدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل في لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11 هدفا، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.