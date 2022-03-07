شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة "أوبتاسيا" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والتي تستضفيها ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن وذلك خلال الفترة بين 6 إلى 11 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.
وتشهد منافسات اليوم مشاركة كل من: علي فرج المصنف الثاني عالمياً ومحمد الشوربجي المصنف الثالث، ويمثل مصر في البطولة كل من: علي فرج المصنف الثاني عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثالث وحامل لقب البطولة نسخة 2017، مروان الشوربجى، مازن هشام، وكريم عبد الجواد احامل لقب البطولة فى آخر نسخة عام 2019، ويوسف سليمان، كريم الحمامى ومحمد الشربينى.
وأنهى النيوزيلندي بول كول، لاعب الاسكواش، هيمنة مصر على التصنيف العالمي للرجال لمدة 4 سنوات متتالية، وذلك بعد تصدره لتصنيف شهر مارس الجاري، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويندي سيتي والتي تعد أحد أكبر البطولات في اللعبة، بينما ودع علي فرج لاعب وادي دجلة وأخر متصدر مصري للتصنيف، منافسات ويندي سيتي من الدور ربع النهائي.
وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، عن تصنيف شهر مارس الجاري، حيث انتزع بول كول الصدارة من علي فرج ليتراجع الأخير إلى المركز الثاني، واستقر محمد الشوربجي في المركز الثالث، ومصطفى عسل لاعب النادي الأهلي في المركز الرابع، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز الخامس.