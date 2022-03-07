شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ 16 ببطولة "أوبتاسيا" للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الاثنين، منافسات دور الـ 16 ببطولة "أوبتاسيا" لرجال الاسكواش، والتي تستضفيها ملاعب نادى ويمبلدون بالعاصمة الإنجليزية لندن وذلك خلال الفترة بين 6 إلى 11 مارس الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 آلاف دولار، وهو ما يجعلها من بطولات الفئة الذهبية بالاسكواش.

وتشهد منافسات اليوم مشاركة كل من: علي فرج المصنف الثاني عالمياً ومحمد الشوربجي المصنف الثالث، ويمثل مصر في البطولة كل من: علي فرج المصنف الثاني عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثالث وحامل لقب البطولة نسخة 2017، مروان الشوربجى، مازن هشام، وكريم عبد الجواد احامل لقب البطولة فى آخر نسخة عام 2019، ويوسف سليمان، كريم الحمامى ومحمد الشربينى.