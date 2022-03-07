بالأسماء.. منتخب مصر يستدعي 10 محترفين استعدادًا لمباراتىّ السنغال: من بينهم لاعب إيبسويتش الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر - خاطب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم جميع اللاعبين المصريين المحترفين فى الخارج، استعدادًا لمباراتىّ السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفضل «كيروش» استدعاء جميع المحترفين ومخاطبة أنديتهم قبل 15 يوماً من المعسكر المقبل، وفقا للوائح، على أن يستدعى القائمة النهائية من اللاعبين المحترفين قبل المعسكر مباشرة، تحسبا للحاجة لجهود أى لاعب فى أى وقت.

وضمت قائمة اللاعبين المبدئية الذين تمت مخاطبتهم كلاً من:

- محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)

- أحمد حسن كوكا (قونيا سبور التركي)

- محمد النني (آرسنال الإنجليزي)

- مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي)

- سام مرسي (إيبسويتش الإنجليزي)

- عمر مرموش (شتوتجارت الألماني)

- أحمد ياسر ريان (ألتاي سبور التركي)

- كريم حافظ (يني مالتيا التركي)

- أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي)

- مصطفى فتحى (التعاون السعودي)

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 من الشهر الجاري ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم.

وتقام مباراة الذهاب في السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة، أما العودة فتقام في الخامسة مساء في السنغال.

والتقى الفريقان في 14 مباراة ودية ورسمية، حقق الفراعنة الفوز 7 مرات، مقابل 3 تعادلات، و4 انتصارات للسنغال.