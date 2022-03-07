شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبري: كنت أتمنى إقامة معسكر طويل للمنتخب قبل مباراتي السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الستار صبرى، نجم الكرة المصرية السابق، أنه كان يتمنى إقامة معسكر طويل للمنتخب الوطني قبل مباراتي السنغال، موضحا أن الوقت قبل المباراة الأولى ضيق للغاية على فترة الإعداد.

وقال صبري، في تصريحات مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين: "المعروف عن المنتخب الوطني أنه ينسجم خلال المعسكرات الطويلة، وكلما طالت المدة حدث التناغم بين الجهاز الفني واللاعبين وهي أهم أسلحة المنتخب التي يعول عليها في البطولات المجمعة".

وتحدث عبد الستار صبري عن غيابه عن الساحة الرياضية قائلا: "عدم انتمائي للأهلي والزمالك يقلل من فرصة عملي في بعض الأندية، الأمر نفسه ينطبق على المنتخبات، أتمنى أن يكون لي دور في المنتخبات الوطنية في المرحلة المقبلة".

وأكد نجم منتخب مصر السابق، أن مباراة السنغال الأولى المقرر لها في استاد القاهرة 25 مارس الجاري مصيرية للمنتخب الوطني وللبرتغالي كارلوس كيروش.

وتابع صبري: "يجب أن تكون هناك حالة طوارئ وتنفيذ كل طلبات كيروش؛ لأن مباراتي السنغال سوف يحددان مستقبل الكرة المصرية في المرحلة المقبلة".

واختتم: "تعيين فيريرا في الزمالك يساعد كيروش في مهمته، ويجب أن يجلس كيروش مع موسيماني وينسق معه للفترة المقبلة، كما أتمنى أن يستفيد المنتخب من اللاعبين الذين يلعبون في البطولات القارية ومدربيهم إيهاب جلال ومعين الشعباني وفيريرا وموسيماني".