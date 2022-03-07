شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: كل عناصر اللعبة معرضة للعقاب.. وسنطلب زيادة الجماهير في المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن التحدى الأول لرابطة الأندية كان في عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد بعد غياب، وأشكر وزارة الداخلية على الموافقة على طلب إعادة الجمهور.

وقال أحمد دياب، خلال حواره مع الإعلامى إبراهيم فايق، في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "التحدى الأول لرابطة الأندية كان في عودة الجمهور وشعرت بالسعادة الغامرة بعد موافقة وزارة الداخلية على عودة الجمهور بعد غيابه لأكثر من 10 سنوات لا يكون بها إلا 25 شخصا من مجالس الإدارة فقط".

وأضاف: "كل عناصر اللعبة الآن معرضة للعقاب، وتم اتخاذ إجراءات ضد الجمهور، والجمهور هو العنصر الأهم في منظومة الرياضة فيجب تواجده في المدرجات وله حقوق وعليه واجبات زى أي عنصر من عناصر اللعبة".

وتابع: "سنقدم طلب زيادة عدد الجماهير عن 2000 مشجع في حال حضور هذا العدد، وحلمى أن يكون الدورى المصرى هو الأقوى عربيا وأفريقيا، وأتقدم بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقنوات أون تايم سبورت".

واستطرد: "الشركة التي تصنع مجوهرات الملكة الإنجليزية هى من تصنع كأس رابطة الأندية، ومباريات كأس الرابطة تمت في الوقت المثالية وجهزت الأندية بشكل مميز لاستئناف الدورى، وباقى المباريات في شهر يونيو المقبل".

واختتم: "التنسيق بين رابطة الأندية والاتحاد المصرى الجديد يسير بشكل مميز جدا وأعضاء اتحاد الكرة لديهم نفس الفكر الذى يتواجد في الرابطة والكل يتمنى النجاح".