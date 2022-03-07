شكرا لقرائتكم خبر عن عودة فيريرا.. ماذا سيتغير في الزمالك مع العراف البرتغالي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد البروفيسور البرتغالي جيسفالدو فيريرا للزمالك، وعادت معه آمال وأحلام انتشال الفريق الأبيض من كبوته المحلية والقارية، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام ما خلفه الفرنسي باتريس كارتيرون، لكن كيف يلعب فيريرا وما هي أساليبه المفضلة؟!

فيريرا مدرب يميل للمدرسة الواقعية في طريقة اللعب، حيث يفضل الاعتماد على أربعة مدافعين، وثلاثة في خط الوسط، وثلاثة مهاجمين، على أن يلعب جناحي الفريق أدوارا دفاعية أكبر من المعتاد عليها، وبذلك تتحول طريقة اللعب من 4 / 3 / 3 إلى طريقة 4 / 5 / 1 وهو أسلوب تكتيكي يميل له معظم المدربين البرتغاليين بما فيهم كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني.

يعتمد فيريرا في طريقة لعبه على الاختراق من العمق، في ظل التزام الظهيرين بمهام دفاعية بحتة، هو مدرب يعتمد على التأمين الدفاعي، انطلاقا من فلسفة، أن الفريق الذي لا يستقبل أهدافا سينجح حتما في التسجيل.

عودة فيريرا تمثل طاقة نور لبعض اللاعبين، مثل محمد أبو جبل الذي كان المدرب البرتغالي سببا في تسمية جاباسكي خلال ولايته الأولى، بجانب أيمن حفني ويوسف أوباما وحازم إمام، الذين شاركوا فيريرا في التتويج بلقبي الدوري والكأس موسم 2014 / 2015.

فيريرا على الرغم من إمكانياته وخبراته التدريبية إلا أنه كأي مدرب سيقع له ضحايا، وتعيب طريقة لعبه بعض السلبيات؛ لأن عقلية فيريرا التدريبية لا تمنح أفضلية لمركز صانع الألعاب، كما أن العراف البرتغالي لا يجيد التعامل مع الضغط العالي من المنافسين، لكنه مع كل ذلك، يبقى رهانا رابحا للزمالك في قادم الأيام.

وأفريقيا تبدو مهمة فيريرا مع الزمالك صعبة، حيث تعرض فريق الزمالك لخسارة مؤسفة أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الماضية بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأحرز أهداف المباراة كل من أحمد سيد زيزو في الدقيقة 4 وتعادل للوداد زهير المترجي، قبل أن يضيف أمين فرحان الهدف الثاني في الدقيقة 37 قبل أن يحرز يحيي جبران الهدف الثالث والأخير في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين من 3 مباريات، فيما يتصدر بترو اتليتكو الأنجولي المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه الوداد المغربي برصيد 6 نقاط.