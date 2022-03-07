شكرا لقرائتكم خبر عن عودة المرعب محمد شريف أبرز مكاسب الأهلي قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلي بمواجهة المريخ السوداني بالفعل، لكنه خسر رصيدا جديدا من ثقة الجماهير في قدرات المدرب واللاعبين، هو الانتصار الذي رأته الجماهير فخا لما هو قادم؛ لأن جماهير الأهلي دائما ما تنظر إلى المستقبل، وبالتالي تريد امتلاك فريق مرعب، ولا يرضيها مثل هذه الانتصارات الاقتصادية.

ووصل فريق الاهلى إلى فوزه رقم 200 فى كل البطولات الأفريقية عقب الفوز المثير الذى حققه على المريخ السوداني بنتيجة 3-2 خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الأهلي والسلام في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، سجل أهداف الأهلي محمد شريف "هدفين" ومصطفى كرشوم، لاعب المريخ، بالخطأ فى مرماه، فيما سجل أهداف المريخ، توني أدجوماري والسماني الصاوي .

الأهلي نجح في تسجيل ثلاثة أهداف بمرمى المريخ، هذا هو الجانب الإيجابي في المواجهة العربية التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لكن في المقابل استقبلت شباك بطل إفريقيا هدفين على أرضه وبين جماهيره، وهو مؤشر تراه الجماهير يدق ناقوس الخطر.

الأهلي كسب من المواجهة العودة مرة أخرى إلى حسابات التأهل، بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة مناصفة مع المريخ برصيد 4 نقاط، لكن لسان حال الجماهير، أن بطل آخر نسختين من دوري الأبطال، يجب ألا يكون طرفا في دوامة حسابات التأهل من الأساس.

ورغم عودة لاعبين مهمين للمسار الصحيح قبل مواجهة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل، مثل محمد شريف الذي سجل هدفين للمارد الأحمر، رافعا رصيده من الأهداف القارية لـ10 أهداف، لكنه في نفس الوقت أثار تراجع مستوى بعض اللاعبين غضب الجماهير، وفي مقدمتهم محمد عبد المنعم ومحمد الشناوي، مع استمرار تواضع مستوى حسين الشحات.

الأهلي فاز لكنه لم يقنع، ظهر كأنه فريق يدافع عن حظوظ الترشح لربع النهائي، فيما تبقى أعين جماهيره دائما على اللقب، فهل تكون نقاط مباراة المريخ بداية ثورة التصحيح في القلعة الحمراء، أم تكون مخاوف جماهير الأهلي في محلها؟!

ويدخل المارد الأحمر مواجهة بيراميدز، وهو يملك الأهلى 25 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز في ثمانية مواجهات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 8، ويحتل المركز الثانى بفارق نقطة عن المتصدر بيراميدز الذى يملك 26 نقطة، بعدما لعب 10 مباريات فاز فى ثمانية لقاءات وتعادل فى مباراتين ولم يخسر وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 5 أهداف.