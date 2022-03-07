شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الإسماعيلي في "كابوس" ويحتاج إعادة ترتيب الأوراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش يعيش في كابوس بالنسبة لوضع فريق الكرة الأول بالنادي في بطولة الدوري هذا الموسم.
وقال الجمل، في تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلي ضلع قوي في الكرة المصرية ومؤثر على مستوى المنتخبات، لذلك أنا حزين على وضع الفريق الحالي، الإسماعيلي يمر بكابوس، وأتمنى انتهاءه، بترتيب صحيح للبيت".
وعن أزمة الإسماعيلي الأساسية قال: "المطلوب تحديد هدف قبل بداية كل موسم، الإسماعيلي لا يحدد هدفه في كل موسم، لا نعلمه، لابد من وجود هدف واقعي ويتم الإعلان عنه للجمهور".
وكشف نجم الإسماعيلي السابق مفاجأة بشأن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مشددا على أنه لا يوجد قياسات بدنية تُجرى للاعبين في بداية كل موسم.
وتابع: "في الإسماعيلي لا توجد قياسات بدنية للاعبين، وليس هناك تخطيط الإسماعيلي يسير اليوم بيومه".
وختم حديثه قائلا: "لا يوجد تحديد للهدف في الإسماعيلي، واللاعبون مسؤولون من جانب المدرب، ولكن لا يوجد مدرب في الإسماعيلي يقوم بقياسات بدنية للاعبين وهذه كارثة، ولا يتم تأهيل اللاعبين نفسيا".