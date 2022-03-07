شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل: الإسماعيلي في "كابوس" ويحتاج إعادة ترتيب الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل، نجم الإسماعيلي السابق، أن الدراويش يعيش في كابوس بالنسبة لوضع فريق الكرة الأول بالنادي في بطولة الدوري هذا الموسم.

وقال الجمل، في تصريحات تليفزيونية: "الإسماعيلي ضلع قوي في الكرة المصرية ومؤثر على مستوى المنتخبات، لذلك أنا حزين على وضع الفريق الحالي، الإسماعيلي يمر بكابوس، وأتمنى انتهاءه، بترتيب صحيح للبيت".

وعن أزمة الإسماعيلي الأساسية قال: "المطلوب تحديد هدف قبل بداية كل موسم، الإسماعيلي لا يحدد هدفه في كل موسم، لا نعلمه، لابد من وجود هدف واقعي ويتم الإعلان عنه للجمهور".