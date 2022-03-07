موعد مباراة الزمالك والجونة فى الدورى الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الجونة ضيفًا على الزمالك فى مباراة صعبة على الفريقين، لاسيما أن كلا الفريقان يبحث عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط من أجل تعديل أوضاعه بجدول ترتيب الدورى، حيث يبحث الفارس الأبيض عن مواصلة الانتصارات والزحف نحو مقدمة الدورى، فيما يرغب الفريق الساحلى في الدخول بالمربع الذهبى.

موعد مباراة الزمالك والجونة

تقام مباراة الزمالك والجونة باستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

موقف فريقى الزمالك والجونة فى جدول الدورى

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل فى لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

أسامة نبيه يتولى القيادة الفنية وفيريرا يتابع من المقصورة

ويتولى أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك، القيادة الفنية للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أسندت له المهمة بشكل مؤقت عقب إقالة الفرنسي باتريس كارتيرون، ومن المنتظر أن يتواجد البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد في مقصورة ستاد القاهرة الدولى من أجل مشاهدة المباراة والتعرف على لاعبى الفريق، خاصة وإنه لا يعرف سوى 6 لاعبين فقط سبق وتدربوا تحت قيادته في الولاية الأولى وهم محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الشافى وطارق حامد وأيمن حفنى ويوسف أوباما الذى كان من ضمن الناشئين في ذلك الوقت.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الجونة

من جانبه تحدث أسامة نبيه مع لاعبى فريقه وطالبهم بعدم التركيز مع فيريرا الذى سيكون متواجد في مقصورة ستاد القاهرة، والتركيز داخل المستطيل الأخضر من أجل تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، مطالبهم بعدم تكرار ما حدث في مواجهة فيوتشر وتقديم أداء عشوائى في بداية اللقاء قبل عودة الاتزان وتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 2.

وتشهد قائمة الزمالك في مباراة الجونة عودة طارق حامد لاعب وسط الفريق بعد تماثله للشفاء، حيث كان ابتعد اللاعب عن المشاركة مع فريقه في المباريات وكذلك التدريب الجماعى منذ مسابقة كأس الرابطة، ومن المتوقع أن يخوض أسامة نبيه المباراة بتشكيل مكون من.. محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمد عبد الغنى، محمود علاء، حازم إمام، فى الوسط.. محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أمامهم.. أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.

تعليمات رضا شحاتة للاعبى الجونة

على الجانب الأخر طلب رضا شحاتة من أبناء فريقه عدم الشعور بالضغط واللعب بأريحية لتقديم أفضل ما لديهم وإبراز مواهبهم، مع السعي لتحقيق الفوز وتعويض الخسارة التي تعرضوا لها في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين لهدف، لاسيما وإن رضا شحاتة حذر لاعبيه من السهو في الدفاع واستقبال هدف مبكر.