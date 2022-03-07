شكرا لقرائتكم خبر عن قائد صن داونز السابق: موسيماني الأفضل في القارة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هلومفو كيكانا، قائد صن داونز السابق، أن فوز الفريق الجنوب إفريقي على الأهلي في القاهرة يعد فوزا تاريخيا.

وقال كيكانا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "فوز صن داونز على الأهلي تاريخي، لأنه الأول في تاريخ النادي بالقاهرة".

وأضاف قائد صن داونز السابق: "مباراة العودة ستكون صعبة جدا، وتابعت مباراة الأهلي والمريخ، والأحمر يمتلك لاعبي وسط أقوياء للغاية مثل ديانج والسولية وحمدي فتحي، مشيرا إلى أن صن داونز خسر بالأمس في الدوري لأنه مجهد من السفر يعتمد على تدوير اللاعبين".

وواصل قائد صن داونز السابق، أن بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي هو الأفضل في القارة بفارق كبير عن أقرب منافسيه، قائلا: "موسيماني حاليا هو أفضل مدير فني في القارة الأفريقية بفارق كبير عن أقرب منافسيه".

واختتم: "لا يجوز ما حدث من جماهير صن داونز بالهجوم على موسيماني".