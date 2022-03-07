شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع فنى للأندية المنافسة على لقب محترفى اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد اتحاد كرة اليد اجتماعا فنيا للأندية الأربعة التى تتنافس على لقب دورى المحترفين للموسم المحلى 2021 / 2022، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

الأندية المشاركة هى: الزمالك و الأهلى و طلائع الجيش و سبورتنج، وتستضيف صالة حين مصطفى الدورتين المجتمعتين للنهائيات بالكامل، حيث تقام الدورة الأولى أيام 9، 10، 11 مارس الجارى، على أن تقام الدورة المجمعة الثانية أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا.

تستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس المقبل بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساء، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.

وتدخل الأندية الأربعة المرحلة النهائية برصيد من بالترتيب كالتالى:

نادى الزمالك الأول برصيد نقطتين، والأهلى الثانى برصيد نقطة ونصف، ونادى سبورتنج الثالث برصيد نقطة، ونادى طلائع الجيش نصف نقطة.