شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يتمسك ببقاء معين الشعباني ويرفض رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدي، موعد التحقيق مع أحمد الشيخ، لاعب الفريق؛ بسبب عدم التزامه في التدريبات، مؤكدا أن التحقيق سيكون غدا الإثنين، لافتا إلى أنه يتمنى انضباط اللاعب حتى يكون إضافة للفريق.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى إحالة أحمد الشيخ للتحقيق؛ بسبب عدم الالتزام، بعد تقرير من كريم ذكرى مدير الكرة، لتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، خاصة أن الشيخ منذ انضمامه إلى المصرى لم يقدم المردود المنتظر للجماهير.

وتحدث عمار، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر على قناة "أون تايم سبورتس" عن مصير معين الشعبانى المدير الفني للفريق البورسعيدى، مؤكدا أن ملف رحيل المدرب التونسي مغلق من البداية.

وقرر معين الشعباني، استبعاد 7 لاعبين من معسكر الفريق المقام بالإسكندرية استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين الأربعاء المقبل، وجاء أبرز المستبعدين كالتالي: أحمد شديد قناوي، إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، مصطفي سلطان، محمد بلح، لأسباب فنية.

ويسعى الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة معين الشعباني، لوضع حلول عاجلة للثغرات الدفاعية للفريق خاصة من الأطراف، وذلك قبل اللقاء المقبل في الدوري، والذي يجمع الفريق البورسعيدى بنظيره طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة 12 من عمر مسابقة الدوري العام.