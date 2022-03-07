ملف الخليج 365.. كيروش يوجه 3 نصائح للاعبي منتخب مصر.. وسيتي يسقط يونايتد برباعية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها فوز الأهلي على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وانتظام اللاعب طارق حامد في تدريبات الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

"فار" والبدلاء يقودان برشلونة للفوز على إلتشي في الدوري الإسباني

مانشستر زرقاء.. سيتي يسقط يونايتد برباعية ويواصل الابتعاد عن ليفربول في بريميرليج

"لعلاج أحد الجماهير".. توقف مباراة ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد

كيروش يوجه 3 نصائح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال

قائمة الزمالك لمواجهة الجونة.. غياب طارق حامد وشيكابالا

خاص.. اتجاه لإقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا.. والنحاس الأقرب

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والجونة بالدوري

مرتضى يعلن الأسماء التي وافقت على التجديد للزمالك