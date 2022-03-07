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ملف الخليج 365.. كيروش يوجه 3 نصائح للاعبي منتخب مصر.. وسيتي يسقط يونايتد برباعية

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد أمس الأحد العديد من الأحداث لعل أبرزها فوز الأهلي على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا، وانتظام اللاعب طارق حامد في تدريبات الزمالك.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف الأحد أبرز الأحداث الرياضية:

"فار" والبدلاء يقودان للفوز على إلتشي في

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"لعلاج أحد الجماهير".. توقف مباراة ديربي مانشستر بين سيتي ويونايتد

كيروش يوجه 3 نصائح للاعبي منتخب مصر قبل مواجهتي السنغال

قائمة الزمالك لمواجهة الجونة.. غياب طارق حامد وشيكابالا

خاص.. اتجاه لإقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا.. والنحاس الأقرب

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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