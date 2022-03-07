بمراقبة فيريرا.. الزمالك يخطط لاستغلال صدام الأهلي وبيراميدز في مواجهة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يخوض نادي الزمالك مباراة هامة اليوم، الإثنين، عندما يستضيف الجونة في إطار مباريات الجولة 12 من الدوري المصري الممتاز، باستاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك اللقاء ممتلكًا في رصيده 22 نقطة من 10 مباريات، ليحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق أربع نقاط خلف بيراميدز المتصدر وثلاث نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني من 9 مواجهات.

أما الجونة فيحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة من 10 مباريات، ليتساوى في الرصيد مع البنك الأهلي، الاتحاد السكندري وإنبي.

ويطمح الزمالك لحصد نقاط المباراة الثلاث بهدف الضغط على بيراميدز والأهلي في مقدمة الترتيب، خاصة أن الفريقين سيلتقيا وجهًا لوجه غدًا، الثلاثاء.

وفي حالة فوز الزمالك على الجونة فإن رصيده سيرتفع إلى 25 نقطة ليصبح على بعد نقطتين فقط من الصدارة وواحدة مع الوصافة، مع امتلاكه أفضلية مباراة زائدة عن الأهلي حتى نهاية الجولة الحالية.

ويقود أسامه نبيه المدرب العام لنادي الزمالك، فريقه خلال اللقاء تحت أعين جيسوالدو فيريرا المدير الفني العائد في فترة ولاية ثانية له، والتي ستبدأ مهمته رسميًا بداية من مواجهة الوداد المغربي يوم الجمعة القادم.

وتشهد قائمة الزمالك للمواجهة غياب كلًا من محمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة، مع استمرار فترة التأهيل لطارق حامد الذي يغيب عن الفريق أيضًا.

وكانت آخر مواجهة بين الزمالك والجونة قد أقيمت في مايو الماضي وانتهت بالتعادل السلبي، بينما حقق الأبيض فوزًا في المباراة السابقة لها مباشرة بهدف نظيف في يناير 2021.

ويرجع آخر فوز للجونة على الزمالك إلى عام 2011 في شهرمايو، عندما تفوق الفريق الساحلي بهدفين سجلهما حسن جمعة وصامويل أكرون، لهدف سجله شيكابالا.

ويمتلك الزمالك أفضلية تاريخية على حساب الجونة خلال مباريات الدوري، إذ تفوق في سبع مباريات مقابل خسارة واحدة، بينما تعادلا في أربع مباريات.

بطاقة المباراة

الفريقان: الزمالك والجونة

الملعب: استاد القاهرة الدولي

المنافسة: الدوري المصري

الجولة: 12 من البطولة

الموعد: 8:00م بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس