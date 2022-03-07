المصري يكشف سبب تحويل أحمد الشيخ إلى التحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه تم تحويل أحمد الشيخ لاعب الفريق، إلى التحقيق، بسبب غيابه عن التدريبات بدون سبب.

وقال عمار في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس 2": "كان من المفترض أن أحمد الشيخ يخضع لبرنامج تأهيلي بسبب الإصابة التي يعاني منها، وفوجئنا بتغيبه عن التدريبات ولا نعلم السبب".

وأوضح: "بناء على تغيبه عن التدريبات، قررنا تحويل أحمد الشيخ إلى التحقيق لمعرفة سبب تغيبه".

وتابع: "أحمد الشيخ لاعب كبير وإضافة كبيرة للنادي ونريد عودته لأنه مهم بالنسبة للنادي المصري، ولكن نريد أن نعرف سبب غيابه".

واختتم: "أمامنا مباراتين أمام القطن الكاميروني وإذا استطعنا الفوز والحصول على الـ6 نقاط، سنستطيع التأهل إلى الدور المقبل".