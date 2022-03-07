الكومي مهاجمًا أبو جريشة: تعاقدتم مع شيلونجو "الهارب".. وهل أبراموفيتش ولابورتا "بيفهموا كورة"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

هاجم يحيى الكومي رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، علي أبو جريشة نجم النادي الأسبق ورئيس اللجنة الفنية بالقلعة الصفراء السابق، بعد الصفقات التي قام بها خلال تواجده مع النادي.

وقال الكومي في تصريحات عبر شاشة "الحياة" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"الإدارة السابقة قامت ببيع آري بابل وفخر الدين بن يوسف وقاموا بشراء بينسون شيلونجو (الهارب) ومحمد عادل بمقابل خمسة ملايين جنيه".

وأضاف :"الجميع يعرف ما فعلناه للنادي الإسماعيلي وفي النهاية النتائج سيئة".

وكشف الكومي خلال تصريحاته :"محمد صادق قررنا بيعه لأن اللاعب يعاني من أزمة صحية، كما قررنا بيع شكري نجيب نظرا لاقتراب نهاية عقده".

وعن مسئولية اختيار الصفقات للفريق الأول، رد :"ليس من الضروري أن يتواجد في المجلس أشخاص لديهم خبرة في الكرة، هل خوان لابورتا ورومان أبراموفيتش بيفهموا في الكورة؟".

ويترأس خوان لابورتا رئاسة نادي برشلونة، في المقابل يمتلك الروسي رومان أبراموفيتش ملكية نادي تشيلسي والذي قام بعرض النادي اللندني للبيع في الفترة الأخيرة.

وأنهى :"خالد زين تواصل مع علي أبو جريشة من أجل العمل في النادي إلا أنه رفض".

ويعاني الإسماعيلي خلال هذا الموسم من تراجع في النتائج على مستوى مسابقة دوري we المصري، حيث لم يحقق الفريق الأصفر أي انتصارًا خلال 11 مباراة من خلال التعادل في أربع مباريات والخسارة في سبع مباريات مما جعل الفريق يتواجد في المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه فاركو مساء الإثنين، ضمن مباريات الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري we المصري.