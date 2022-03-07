اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك والجونة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن هوية حكم مباراة الزمالك والجونة، ضمن منافسات الأسبوع 12 من دوري WE المصري.

وأسندت لجنة المسابقات، مواجهة الزمالك والجونة إلى الحكم الدولي إبراهيم نور الدين.

ويعاون إبراهيم نور الدين في إدارة المباراة، كل من محمود أبو الرجال وأحمد لطفي، بينما يأتي وليد عبد الرازق حكماً رابعاً.

ويتولى محمد صباحي إدارة المباراة كحكم لتقنية الفيديو، ويعاونه سمير جمال.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بينما يأتي الجونة في المركز العاشر برصيد 14 نقطة.