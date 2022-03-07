مرتضى منصور: جنش أول العائدين للزمالك.. ولا يوجد خلاف مع فيريرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمود عبدالرحيم "جنش"سيكون أول العائدين إلى القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعدما سمحت له اللجنة التي كانت تدير النادي بالرحيل إلى فيوتشر قبل انطلاق الموسم.

وقال منصور في تصريحات عبر قناة الحدث اليوم:" الحارس محمود جنش سيكون أول لاعب يعود إلى الزمالك لانه حصل على أموال بقيمة 5 ملايين جنيه ورحل بقرار من اللجنة السابقة".

وأضاف:" عمر كمال عبد الواحد سيعود أيضا إلى الزمالك بعدما حصل على مقدم التعاقد ورحل، وننتظر عودة محمد صبحي أيضا وسنتعاقد مع صفقات كبيرة خلال الفترة القادمة".

وانتقل رئيس نادي الزمالك للحديث عن حقيقة وجود خلاف مع المدير الفني الجديد للفريق جوسفالدو فيريرا، قبل رحيله عن الفريق بعد تحقيق الثنائية في عام 2015.

وأوضح : "لا يوجد خلاف بيني وبين المدرب الجديد فيريرا وغضبت منه بسبب رحيله الى السد القطري".

وأكمل: "اقسم بالله عمري ما اتخانقت مع فيريرا، وأقول لمن يقول أنني كنت أتدخل في عمله " يا ريت اتدخل في عمله لانه حصل على دوري وكأس".

وأتم مرتضى منصور تصريحاته: "ردا على من يقول أن المدرب كبير في السن وعمره 75 عاما، هل أنا تعاقدت معه من أجل أن يتزوج".