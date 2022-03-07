ميلان يفوز على نابولي ويتصدر مؤقتاً ويوفنتوس يحقق المطلوب

المنامة - ياسر ابراهيم - حقق ميلان فوزاً هاماً خارج أرضه أمام نابولي 1-صفر اليوم الأحد في الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وسجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 49.



ويحتل ميلان صدارة الـ"سيري أ" مؤقتاً بـ60 نقطة فيما يأتي نابولي في المركز الثالث بـ57 نقطة.



وفي مباراة أخرى، قاد الإسباني ألفارو موراتا فريق يوفنتوس لتحقيق الفوز على ضيفه سبيزيا بهدف دون مقابل (21).



ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الرابع بـ53 نقطة.



وفي باقي المواجهات، انتصر ساسولو خارج أرضه على فينيزيا 4-1 وتعادل جنوى مع إمبولي (0-0) وبولونيا مع تورينو بذات النتيجة وفيورنتينا مع هيلاس فيرونا 1-1.



(بي إن سبورت)