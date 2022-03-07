شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: أحمد الشيخ سيخضع للتحقيق غدا وفرصنا في التأهل كبيرة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، أن أحمد الشيخ لاعب الفريق البورسعيدى، سيخضع للتحقيق غدا الإثنين، بعد تغيبه عن التدريبات بدون إذن.

وقال حسن عمار، في مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق في برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أزمة أحمد الشيخ بدأت والفريق في الكونغو، وهو هنا لإجراء تدريبات تأهيل بعد الإصابة التي لحقت به ولكن فوجئنا بغيابه عن التدريبات ولم يحضر التأهيل".

وأضاف عضو مجلس المصرى: "كريم ذكرى مدير الكرة قرر إحالة احمد الشيخ إلى التحقيق بسبب غيابه عن التدريب، وسيخضع غدا للتحقيق، وبناء عليه سيتم اتخاذ قرار بخصوصه".

وتابع حسن عمار: "خسارة الفريق المباراة الماضية كانت مفاجئة لنا، وما زال الفريق قادر على التأهل إلى الأدوار المقبلة حال الفوز في المباريات المقبلة، ولدينا الثقة في العبور من هذه المجموعة الصعبة.

وقرر مجلس إدارة النادى المصرى إحالة أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق البورسعيدي، للتحقيق؛ بسبب عدم الالتزام، بعد تقرير من كريم ذكرى مدير الكرة، لتغيب اللاعب عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفني، خاصة أن الشيخ منذ انضمامه إلى المصرى لم يقدم المردود المنتظر للجماهير.

وكشف مصدر بالنادي المصري، أن قيمة عقد الشيخ تصل إلى 6 ملايين جنيه، وحصل اللاعب منها على 3 ملايين، بينما لم يشارك أحمد الشيخ سوى في 6 مباريات مع المصري منذ بداية الموسم سجل خلالها هدفا، وصنع هدفين فقط.