شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: أبو جبل يعترف للزمالك بالتوقيع للنصر السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي محمد شبانة، مقدم برنامج "بوكس تو بوكس": "عقد محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك جلسة مع إدارة ناديه في الساعات الماضية لمناقشة ملف تعديل عقده في الفترة المقبلة، وكانت المفاجأة باعتراف أبو جبل لمسئولي الزمالك بالتوقيع للنصر السعودي".

وقال: "أبو جبل أكد لمسئولي الزمالك أن التوقيع جاء بسبب عدم وجود مفاوضات من الزمالك معه من الأساس، بالإضافة إلى القيمة المالية العالية التي سيحصل عليها هناك ورغبته في تأمين مستقبله".

وعلم "بوكس تو بوكس" أن نادي النصر السعودي وضع بند في العقد بأنه لا يتم تنفيذه إلا بعد خضوع اللاعب للكشف الطبي في مايو المقبل، بما يمنحهم الحق في فسخ العقد حال تعرض اللاعب لأي إصابة وغيابه لفترة طويلة، في الوقت الذي لا يمتلك أبو جبل الحق نهائيا في التراجع عن العقد لأي سبب.

الزمالك أمامه حل واحد يسعى لتنفيذه، وهو التوقيع مع اللاعب وتمديد عقد اللاعب وقطع الطريق على النصر السعودي على طريقة عبد الله السعيد وما فعله الأهلي من قبل بعدما جدد مع اللاعب ومدد العقد ليصبح عقد الزمالك وقتها لاغيًا.