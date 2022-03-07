شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها حقيقة مفاوضات مسئولي الأهلى لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، وبيع المالي اليو ديانج إلى أستون فيلا الإنجليزي.

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بن رمضان ورحيل ديانج

كشف أمير هشام مراسل قناة الأهلي حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، وبيع المالي اليو ديانج إلى أستون فيلا الإنجليزي.

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

موسيماني للأهلي: شكرا لكل الحب والدعم في السراء والضراء

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تغريدة الصفحة الرسمية للأهلي، والتي تدعمه بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

الأهلي يحتفل بالوصول للانتصار الـ200 فى بطولات أفريقيا