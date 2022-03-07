شكرا لقرائتكم خبر عن "سيمو" الاتحاد السكندرى يجرى جراحة الصليبى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري عبد السميع إبراهيم، لاعب الاتحاد السكندرى الشهير بـ"سيمو" جراحة الرباط الصليبى الأربعاء المقبل، والتي تعرض لها خلال مران الفريق، حيث سقط اللاعب دون مشاركة مع أحد، وأعلن بعدها الجهاز الطبى بقيادة عمرو الأشلم إصابة اللاعب بقطع فى الرباط الصليبى.

ويواجه اللاعب سوء حظ غريب، حيث لم يمر على عودته للتدريبات سوى أيام قليلة فقد غاب عن الملاعب لمدة 6 شهور للإصابة بالرباط الصليبى فى قدمه اليمنى قبل أن يُصاب في القدم لليسرى.

من ناحية أخرى يواصل حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، الغياب عن مران فريقه لليوم الرابع على التوالى، عقب عودة اللاعبين للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة.

ويعود حسن لقيادة مران زعيم الثغر بعد غد الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة سيراميكا ببطولة كأس مصر، بعد أن تسبب ظروف الطيران في تأخر عودته من الخارج.

وقاد طارق سليمان المدرب العام مران زعيم الثغر، وقام بتحفيظ اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر المقرر لها 12 مارس الجاري على استاد المقاولون العرب.

وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رسالة، مؤكدا أنهم يواجهوا سوء حظ غريب في المباريات موجها رسالة لهم بضرورة تحدى الصعاب والعودة إلى الانتصارات وتحسين النتائج حتى يعود زعيم الثغر لمركزه الطبيعى بجدول ترتيب الدورى.