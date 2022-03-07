شكرا لقرائتكم خبر عن محسن عبد المسيح: لا يليق بالإسماعيلي المركز الأخير بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محسن عبد المسيح، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يتمنى عودة الدراويش إلى النتائج الإيجابية ومكانته الطبيعية فى جدول الدوري الممتاز.

وقال عبد المسيح، فى تصريحات تليفزيونية: "جماهير الإسماعيلى تتمنى عودة الفريق حتى لو فى غير مكانته الطبيعية هذا الموسم، ولكن بعيدا عن منطقة الهبوط، ولا يليق بالدراويش أن يكون فى المركز الأخير بالدوري".

وأضاف: "يجب أن يتكاتف الجميع خلف فريق الإسماعيلي، وأتمنى أن تقاتل اللاعبين على الفوز وحصد النقاط الثلاث فى كل مباراة من أجل استعادة مكانة الفريق مرة أخرى".

في سياق متصل، أنهى مجلس إدارة الإسماعيلي، بصفة رسمية، إجراءات الاتفاق مع إحدى المنصات المختصة فى التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية لحجز 500 تذكرة والخاصة بمباراة الفريق المقبلة أمام منافسه فاركو بالمسابقة المحلية.

وعلى من يرغب فى حجز تذاكر المباراة التى ستقام باستاد الإسماعيلية التوجه لفرع الشركة بالإسماعيلية من أجل بدء عمليات حجز التذاكر، اعتبارا من الآن وحتى الساعة التاسعة مساءً، وعلى أن تستأنف عمليات الحجز لصباح الغد فى حال عدم اكتمال العدد المخصص للتذاكر.

وكان مجلس الإدارة قد قرر فى اجتماعه الأخير تحمل قيمة عدد 500 تذكرة من إجمالى 1000 مشجع، فى اللقاء المذكور والمقرر انطلاقه غدا الإثنين، لحساب الجولة الثانية عشرة من عمر منافسات المسابقة.

ويسعى مجلس الإدارة لمساندة وتدعيم الفريق بجماهيره التى تعد اللاعب رقم 1 وتسهم بشكل أكبر فى خلق الدوافع والحوافز للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية، سعيا للخروج من سلسلة تراجع النتائج على الصعيد المحلي.