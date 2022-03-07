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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأحد 6 / 3 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: إعلان قائمة مباراة الجونة غدا الإثنين، والتعهد بصرف مستحقات اللاعبين قبل نهاية مارس.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مواجهات غد الاثنين في منافسات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين البنك الأهلى ومصر المقاصة، والإسماعيلى مع فاركو، وأخيرا الزمالك مع الجونة.

فضل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق راحة من مباراة الغد أمام الجونة ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر وذلك قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل. كما فضل الجهاز الفني عدم المجازفة بمشاركة طارق حامد في المباراة خوفًا من تعرضه للإصابة قبل مباراة الوداد حيث يرغب الجهاز الفني في الدفع به أساسيا في مواجهة الجمعة من ناحية أخري وضعت إدارة نادي الزمالك شرطا في عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق يقتضي بأحقية الزمالك في فسخ التعاقد من طرف واحد عقب نهاية الموسم الحالي في حالة سوء النتائج دون دفع شرطا جزائيا. 22 لاعبا فى قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الجونة غدا فى الدوري أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أسامة نبيه المدرب العام، قائمة الفريق التى ستدخل معسكراً مغلقاً الليلة استعدادا لمواجهة الجونة فى الثامنة مساء غد الاثنين ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

تعهد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بصرف كافة المستحقات المالية للاعبين قبل نهاية شهر مارس الجارى حتى يستطيعوا التركيز من جديد وتحقيق الانتصارات لإسعاد جماهيرهم، سواء بالدورى أو دورى أبطال أفريقيا. وعقد منصور جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني بمقر النادى للتأكيد على عودة الثقة من جديد لصفوف الفريق الكروى بعد التعاقد مع البروفيسور البرتغالى فيريرا، وطالبهم بضرورة نسيان الفترة الماضية والتى تكبد فيها الفريق العديد من الخسائر المحلية والأفريقية . مرتضى منصور يعلن موافقة أبو جبل وطارق حامد وسيسيه والسعيد وإمام على التجديد أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة. ونشر منصور فيديو يظهر فيه اللاعبون الذين أبدوا موافقتهم على التجديد، وهم محمد أبو جبل حارس المرمى وحازم إمام وعمر السعيد ورزاق سيسيه، وكشف أن طارق حامد عقد جلسة بمنزله، وأكد تمسكه بالتجديد، بينما أشرف بن شرقى اتصل به وأكد رغبته فى البقاء وينتظر حضور شقيقه من المغرب للتفاوض.