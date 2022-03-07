شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء أيمن الصفاقسي وأنيست آبل لاعبي فيوتشر لمنتخبي تونس ومدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادي فيوتشر إف سي، إخطارًا رسميًّا من اتحاد كرة القدم المصري، بانضمام كل من أيمن الصفاقسي وأنسيت آبل، لمنتخبي تونس ومدغشقر على الترتيب خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وأرسل الاتحاد التونسي لكرة القدم خطابًا رسميًّا للاتحاد المصري يفيد بانضمام أيمن الصفاقسي، لاعب وسط نادي فيوتشر إف سي، للقائمة الأولية لمنتخب تونس، استعدادًا لمواجهتي مالي في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

كما أرسل اتحاد مدغشقر لكرة القدم، خطابًا رسميًّا لاتحاد المصري، من أجل انضمام أنسيت آبل، لمنتخب مدغشقر خلال الفترة من 21 إلى 27 مارس الجاري، استعدادا لمواجهة توجو الودية، المقرر لها 26 مارس المقبل، في المغرب.