شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 / 3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 6 / 3 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..
أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.
كشف أمير هشام مراسل قناة الأهلي حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، وبيع المالي اليو ديانج إلى أستون فيلا الإنجليزي.
استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الجهاز الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.