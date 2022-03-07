اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأحد 6 / 3 /2022

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القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار رياضية شهدها اليوم الأحد 6 / 3 / 2022، من الأحداث المهمة على مختلف الأندية المصرية واتحاد الكرة..

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

 

 

الأهلي يكشف حقيقة التفاوض مع بن رمضان ورحيل ديانج

كشف أمير هشام مراسل قناة الأهلي حقيقة مفاوضات مسئولي القلعة الحمراء لشراء التونسي محمد علي بن رمضان لاعب وسط الترجي التونسي، وبيع المالي اليو ديانج إلى أستون فيلا الإنجليزي.

 

تعرف على تشكيل الجهاز الفنى الجديد للزمالك

استقر مجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على الجهاز الفني الجديد المقرر أن يقود الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى رحل عن الفريق بالتراضى بعد الهزيمة أمام الوداد البيضاوى المغربى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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