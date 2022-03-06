الامارات | مرتضى منصور يتحدث عن زواج مدرب الزمالك فيريرا.. ويطالب الأهلي بالاعتذار

شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يتحدث عن زواج مدرب الزمالك فيريرا.. ويطالب الأهلي بالاعتذار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إن لم يتشاجر مع المدرب العائد لتدريب الزمالك، البرتغالي فيريرا، وانتقد منصور ما يردده البعض من أن فيريرا (75 عاما) كبير في السن ولن يستطيع تحمل تبعات مهامه، وقال: "هل تعاقدت معه من أجل الزواج؟".

وأضاف: "تعاقدنا مع مدرب على أعلى مستوى، قيل إن هناك خلافًا بيني وبين فيريرا، وأقسم بالله لم أتشاجر معه طوال عمري أو كان خلاف بيني وبينه، سيصل غدًا إلى القاهرة".

وأكد: "قالوا إن مرتضى منصور تدخل في عمله لذلك رحل، ليتني أتدخل لأنني عندما تدخلت حصل على دوري وكأس مصر، ومن يقول إن فيريرا عمره 75 عامًا هل تعاقدت معه من أجل الزواج؟".

وتحدث مرتضى منصور لفضائية "الحدث اليوم" المصرية، قائلا: "قلت للاعبين أنا من أحدد مبلغ التجديد وليس أنتم، لديكم ميزان به مليارات وميزان آخر به حب واحترام وتقدير، والزمالك لن يقف على لاعب أو مدرب أو رئيس النادي، وأقول لكل لاعب اتق الله في موهبتك أولًا، ومن صنع أسماءكم هو نادي الزمالك".

وتابع: "منذ عودتي للنادي فتحت صفحة جديدة، من لا يتعلم من أخطاء الماضي لا يستحق المسؤولية، ومع احترامي للنادي الأهلي وجماهيره وجمعيته العمومية، لا يصح في مباراة المريخ والأهلي يتم توجيه السباب لي وللزمالك ولتركي آل الشيخ من بعض الأولاد، هل يجوز ذلك؟ أنتظر اعتذار مجلس إدارة الأهلي، حتى لو هم قلة قليلة فهذا يسيء للأهلي".

وكشف: "محمد أبو جبل قال أنا تحت أمر النادي وسيجدد عقده، ومحمود عبد الرحيم جنش سيكون أول العائدين إلى الزمالك، اللجنة السابقة أعطت له 5 ملايين جنيه ورحل عن الفريق".

وواصل: "عمر كمال عبد الواحد حصل على مستحقاته ورحل، وشبانة نفس الأمر، وننتظر عودة محمد صبحي، وهناك صفقات محترمة خلال الفترة المقبلة".

وأكد منصور: "طارق حامد سيكون متواجدًا في مباراة الجونة المقبلة".

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