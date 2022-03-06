الامارات | هدف موراتا يعزز آمال يوفنتوس في المربع الذهبي

شكرا لقرائتكم خبر عن هدف موراتا يعزز آمال يوفنتوس في المربع الذهبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز ألفارو موراتا هدفا في الشوط الأول ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على ضيفه سبيتسيا اليوم الأحد وإحكام قبضته على المركز الرابع بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وفي مباراة ظهر فيها يوفنتوس مهتزا كال المدرب ماسيميليانو أليجري المديح لقدرة فريقه على الفوز حتى بأداء سيء.

وأبلغ مدرب يوفنتوس خدمة دازون للبث "كنا بحاجة لتسجيل هدف آخر في الشوط الأول. كنا مرهقين بعد الاستراحة فقد لعبنا مباريات صعبة ولم أستطع إجراء تغييرات.

"لكن من أجل تحقيق أهدافنا فنحن بحاجة للفوز حتى لو قدمنا أداء سيئا وعانينا وهذا ما فعلناه".

وكاد يوفنتوس أن يتقدم بعد مرور ربع ساعة عبر أرتور ميلو وبعد ذلك بست دقائق حقق مراده عندما استغل اللاعب البرازيلي إبعاد إيفان بروفدل حارس سبيتسيا الكرة بشكل سيء ومررها إلى مانويل لوكاتيلي الذي هيأها لموراتا ليحرز هدفه الأول في الدوري منذ ديسمبر كانون الأول.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فرصتين من إيمانويل جياسي وكيفن أجوديلو بعد الاستراحة.

وأهدر موراتا فرصة حسم الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن يوفنتوس صمد ليحقق الانتصار.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 53 نقطة من 28 مباراة في المركز الرابع متقدما بست نقاط على أتلانتا خامس الترتيب والذي خاض 27 مباراة.

وهذه هي الهزيمة الرابعة على التوالي لفريق المدرب تياجو موتا الذي بقي في المركز 16 متقدما بأربع نقاط ومركزين على فينتسيا الذي يقبع في منطقة الهبوط.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى فينتسيا هزيمة ثقيلة 4-1 أمام ضيفه ساسولو في مباراة شهدت أربع ركلات جزاء منها ثلاث ركلات للفريق الضيف سجلها كلها فيما أهدر فينتسيا ركلته.

وتعادل جنوة صاحب المركز قبل الأخير بدون أهداف مع ضيفه إمبولي وهو التعادل السادس على التوالي له في الدوري.

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