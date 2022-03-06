تفاصيل اجتماع مرتضى منصور مع لاعبي الزمالك.. وتعليقه على انخفاض المستوى.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر - اجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ووجه لهم رسائل قوية قبل ساعات قليلة من مباراة الجونة، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مرتضى منصور، للاعبي الزمالك: «التتويج ببطولة الدوري لازال قائم وبقوة، الفرق مع الأهلي هو مباراة واحدة فقط، لا تنظروا لأي شخص يقول إن البطولة حسمت للفريق الأحمر، من نجح في التتويج ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية قبل عدة مواسم والعودة من بعيد قادر على التتويج ببطولة الدوري».



وأضاف:«أهمية الفوز على فيوتشر، أنه جاء بعدم تحقيق الفوز لمدة ثلاثة أشهر، أتمنى من نجوم الزمالك السابقين، أن ينظروا إلى الإيجابيات»، مضيفًا:«مباراة الجونة، مهمة للغاية لا توجد مباراة سهلة، الجونة هو الذي أضاع على الفريق التتويج ببطولة الدوري الموسم قبل الماضي».

وتابع: «أنتم أفضل لاعبين في مصر، ثقتنا كبيرة في محمود علاء ومحمد عبدالغني وأرفض توجيه الانتقادات لهما»، مضيفًا:«سيف الجزيري هو المهاجم الأول لمنتخب تونس ومن غير المعقول أن يجامله المدير الفني لمنتخب تونس ويضمه بشكل مستمر ويشركه فهو لاعب مميز وانخفاض المستوى أمر وارد يتعرض له أي لاعب ونفس الأمر بالنسبة لـ حمزة المثلوي».

واختتم: «تراجع مستوى أشرف بن شرقي أمر طارىء ولن يطول وثقتنا كبيرة فيه والعودة لأدائه وفورمته المعهودة».

وكشف مرتضى منصور عن موافقة كل من طارق حامد والمغربي أشرف بن شرقي والإيفواري رزاق سيسيه ومحمد أبوجبل وحازم إمام وعمر السعيد لاعبي الفريق على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وأعلن تشكيل الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدرب البرتغالي القدير فيريرا.

وجاء تشكيل الجهاز الجديد كالتالي:

فيريرا مدير فني



أسامة نبيه مدرب عام



جوزيه روي مدرب مساعد



أندريه فيليب مدرب أحمال



بيدرو روبرتو محلل اداء



أيمن طاهر مدرب حراس مرمي



وكانت إدارة نادي الزمالك قد اتخذت قرارًا برحيل المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون بعد سلسلة من النتائج السلبية كان آخرها الهزيمة من الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدف في دوري أبطال إفريقيا.

واستقرت الإدارة البيضاء على الاستعانة بخدمات المدرب البرتغالي فيريرا في ولاية ثانية نظرًا لخبراته السابقة في الكرة المصرية والعربية مقارنة بالمرشحين الأخيرين.