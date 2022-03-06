شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر: طالبنا بتأجيل مباراة بيراميدز لأن الأهلي يلعب باسم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق أن الأهلي لديه مباراة بعد غد الثلاثاء مع بيراميدز وطالبنا بتأجيل لمباراة لأن الأهلي يلعب باسم مصر خلال الفترة الماضية، وصاحب أكبر عدد بطولات إفريقية، وإذا كان هناك استطاعة في إراحة الفريق الذي يرفع اسم مصر فما الذي يمنع، ولكن بما أن المباراة أصبحت رأي عام ويرغب الجمهور الأهلاوي في تأجيلها، ولذلك لن يتم تأجيلها ولا أحد يفكر بالعقل والمنطق، وهناك سفر إلى جنوب إفريقيا مدته 9 ساعات في نهاية القارة.

وقال الشاطر، مقدم برنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "سمعنا أن موسيماني يفكر في الاستعانة بعدد من اللاعبين البدلاء في مباراة بيراميدز وبشكل عام أثق في أي 12 لاعب يرتدون قميص الأهلي، وعلى الرغم أن وجهة نظري أن التأجيل كان يجب تنفيذه في المباراة القادمة، لأن الأهلي يلعب في إفريقيا ولديه صعوبات كبيرة، وهو ما كنت سأطلب تنفيذه مع أي فريق آخر، وما الذي سيحدث لو تأجل موعد انتهاء الدوري 3 أو 4 أيام آخرين عن موعده المحدد".

وأضاف: "يجب أن يكون اتحاد الرة سند للأهلي وداعم له واحنا مش بنطلب ان الأهلي على راسه ريشة زي ما البعض يحاول يصور، وخد الموضوع بمنتهى البساطة وأن الأهلي نادي مصري ويحق لاتحاد الكرة أو الرابطة أن تقف مع النادي الذي يمثلها".

من ناحية أخرى، يطير فريق الأهلي إلى جنوب أفريقيا الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان، بينما تتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.