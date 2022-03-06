شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يدير مواجهة الزمالك والجونة.. والغندور للإسماعيلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن حكام مواجهات غد الاثنين في منافسات الأسبوع الثانى عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بين البنك الأهلى ومصر المقاصة، والإسماعيلى مع فاركو، وأخيرا الزمالك مع الجونة.

البنك الأهلى ومصر المقاصة

يدير مباراة البنك الاهلى ومصر المقاصة الحكم أحمد حمدى، ويعاونه كل من: أسامة عبد اللطيف وأحمد التلاوى مساعدين، والسيد شعبان حكم رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو، وخالد حسين مساعد حكم فيديو.

الإسماعيلى مع فاركو

يدير الحكم أحمد الغندور مباراة الإسماعيلى وفاركو، ويعاونه كل من: شهاب راشد ومحمد عاطف الزنارى مساعدين، وجلال أحمد حكم رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو وهشام دسوقى مساعد حكم فيديو.

الزمالك والجونة

يدير الحكم إبراهيم نور الدين مباراة الزمالك والجونة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وأحمد لطفى مساعدين، ووليد عبد الرازق حكم رابع، ومحمد صباحى حكم فيديو وسمير رجب مساعد حكم فيديو.