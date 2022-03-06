شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفتح باب التسجيل لجماهيره على منظومة تذكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ سمير حلبية، فتح باب التسجيل لجماهيره على منظومة تذكرتي، وذلك بمقر فرع النادي المصري (الضواحي 1 - النادي الاجتماعي) اعتبارًا من غدٍ الاثنين.

وتقرر أن يتم استقبال الجماهير الراغبة في التسجيل على منظومة تذكرتي يوميا -عدا الجمعة- من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساء.

تأتي تلك الخطوة في إطار حرص مجلس إدارة المصري على التيسير على جماهيره الراغبة في تسجيل بياناتهم على منظومة تذكرتي لحضور المباريات المحلية والأفريقية، علمًا بأن التسجيل المبدئي يستوجب وجود البطاقة الشخصية وصورة شخصية، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على بطاقة المشجع بعد ذلك بموجب الشهادة المميكنة للتطعيم من فيروس كورونا ومتحوراته.