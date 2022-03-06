شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام تقرب أسوان من ملامسة بطاقة التأهل والصعود للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب نادى أسوان من حسم بطاقة السعود للدورى الممتاز، بعدما ابتعد بصدارة جدول ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى، بعد مرور 21 جولة من مباريات هذا الموسم، برصيد 49 نقطة متفوقا على فريق كيما أسوان صاحب الوصافة بفارق 9 نقاط.

وحقق نادى أسوان فوزا مهما على فريق المدينة المنورة بهدفين نظيفين ليبتعد بالصدارة، مستغلا تعادل كيما أسوان مع الألومنيوم صاحب المركز الخامس بهدف لكل فريق.

ويتسلح فريق أسوان بـ6 أرقام استطاع تحقيقها خلال 21 مباراة خاضها حتى الآن، جعلته أقرب الأندية لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز من جديد.

ونستعرض أبرز 6 أرقام لأسوان هذا الموسم:

صاحب المركز الأول بـ49 نقطة

الأكثر فوزا: 15 مباراة

الأقل تعادلا: 4 مباريات فقط

الأقل خسارة: مباراتين فقط

الأكثر تسجيلا للأهداف: 35 هدفا

الأكثر تحقيقا للنقاط خارج ملعبه: 21 نقطة

ترتيب جدول مجموعة الصعيد بالقسم الثانى بعد الجولة 21:

1 أسوان 49 نقطة

2 كيما أسوان 40

3 بترول أسيوط 37 نقطة

4 المنيا 37 نقطة

5 الألومنيوم 36 نقطة

6 الفيوم 30 نقطة

7 مركز شباب طامية 29 نقطة

8 المدينة المنورة 27 نقطة

9 ديروط 25 نقطة

10 بنى سويف 24 نقطة

11 تليفونات بنى سويف 24 نقطة

12 سوهاج 24 نقطة

13 الإعلاميين 24 نقطة

13 نادى ملوى 18 نقطة

15 قنا 15 نقطة

16 البدارى 9 نقطة

وجاءت نتائج مباريات الجولة الحادية والعشرين كالتالى:

بنى سويف 1 /2 تليفونات بنى سويف

بترول أسيوط 6/ 1 البدارى

طامية 2/ 0 قنا

الألومنيوم 1/ 1 كيما أسوان

الفيوم 0/0 الإعلاميين

أسوان 2/ 0 المدينة المنورة

ملوى 1 /1 المنيا

ديروط 0/2 سوهاج