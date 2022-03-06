شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الجونة غدا.. كيف يستثمر الزمالك انتفاضته أمام فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفضل الانتصارات وأجملها تلك التي تأتي بسيناريوهات ملحمية، الزمالك صنع إحداها قبل أيام بالفوز الدراماتيكي على فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخرا بهدفين دون رد في بداية المباراة.

يلتقى فريق الزمالك مع نظيره الجونة في الثامنة من مساء غد الإثنين، في اللقاء الذى يقوده أسامة نبيه، قبل تولى فيريرا المهمة رسميا مع الفريق الأبيض، في إطار منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدورى الممتاز، بالمواجهة التي تقام باستاد القاهرة الدولى.

انتصار الأبيض يعطى دفعة معنوية كبيرة للجهاز الفني الجديد بقيادة البروفيسور جيسفالدو فيريرا، كما يمهد الطريق لتحقيق معجزة على المستوى القاري حينما يستقبل الوداد في الجولة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وضمن الفوز الصعب على فيوتشر للزمالك الدخول مرة أخرى للمربع الذهبي بعدما احتل المركز الثالث، وقد يكون للفوز مكاسب أخرى أهمها تحفيز اللاعبين على تجديد عقودهم وفي مقدمتهم أبو جبل وطارق حامد وأشرف بن شرقي.

من مكاسب المباراة استعادة الثقة في بعض اللاعبين المؤثرين ومنهم أحمد سيد زيزو الذي سجل هدفين من ضربتي جزاء، وحمزة المثلوثي الظهير الأيمن الذي بدأ يستعيد مستواه مع الفريق الأبيض ليشكل جبهة قوية مع حازم إمام.

المباراة رغم أهميتها كونها الأولى للجهاز الفني المؤقت، لكن أسامة نبيه راهن على محمود علاء في قلب الدفاع بدلا من الونش وهو الخيار الذي يعيد علاء مرة أخرى لحسابات المنتخب الوطني، وأصر على مشاركة أبو جبل رغم الأنباء عن توقيعه للنصر السعودي.

وشكّل فوز الفارس الأبيض على فيوتشر فرصة عظيمة للاعبين والإدارة والجهاز الفني، فرصة لو أجاد الزمالك استثمارها، ستكون نقطة انطلاقة لصناعة زمالك مغاير يستهدف كل الألقاب.

ويتبقى استغلال هذه الانتفاضة مع المدرب القديم الجديد العائد لميت عقبة مرة أخرى بحثا عن مجد محلي وإنقاذ الحلم القاري.