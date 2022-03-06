شكرا لقرائتكم خبر عن منافسات قوية في البندقية 3 أوضاع والمسدس السريع ببطولة كأس العالم للرماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منافسات اليوم السادس ضمن مسابقات بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس التي تستضيفها مصر بميدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

في منافسات بندقية 50م 3 أوضاع فريق مختلط، حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية جون هيرمان هيج، وجيني ستني من دولة النرويج، وجاء في المركز الثانى والميدالية الفضية ماكسي مليان دالينجار وجولين بيير من المانيا، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية اكيل شيوران وشريانكا سادنجي من الهند.

وفي منافسات مسدس سريع 25م رجال فردي المركز الأول والميدالية الذهبية جون كوكومبوا من فرنسا، وجاء في المركز الثانى والميدالية الفضية روسلان لونيف من أذربيجان، وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية مارتن ستيرناد من جمهورية التشيك.

وفي منافسات مسدس 25م فرق سيدات، جاء في المركز الأول والميدالية الذهبية ريثم سانجيفان و راهي سارنوبات وايشا سينج من الهند وجاء في المركز الثانى والميدالية الفضية تي سيو هونج وتيو شون سي ونيكول تان من سنغافورة وفي المركز الثالث والميدالية البرونزية تن شا تيشن وووتشيا انج ويو اي ون من دولة تايبيه.

جدير بالذكر أن البطولة تقام خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 8 مارس المقبل، تحت إشراف الاتحاد المصرى للرماية برئاسة السيد حازم حسنى ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من مختلف دول العالم، حيث يشارك بها 65 دولة.