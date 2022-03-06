شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسافر إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة مشاء الثلاثاء المقبل، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحرص مسئولو الأهلي على توفير طائرة خاصة في كل رحلة سفر خارجية إلى الأدغال الإفريقية، لتجنيب لاعبي الفريق الأحمر التعب والإرهاق من طول رحلات السفر، خاصة أن رحلة السفر إلى جنوب إفريقيا تستغرق 9 ساعات كاملة بدون ترانزيت.

من ناحية أخرى، يطير فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب أفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم، الأحد، عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري او دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان، بينما تتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.