شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 3 /2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 6 / 3 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها إعلان مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أسماء اللاعبين الذين وافقوا على تجديد عقودهم مع القلعة البيضاء، ونشر فيديو يظهر فيه اللاعبون، ويؤكدون رغبتهم فى البقاء بميت عقبة.

موسيماني للأهلي: شكرا لكل الحب والدعم في السراء والضراء

علق بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، على تغريدة الصفحة الرسمية للأهلي، والتي تدعمه بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

الأهلي يحتفل بالوصول للانتصار الـ200 فى بطولات أفريقيا