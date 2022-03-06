شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الوداد وراء استبعاد طارق حامد وشيكا أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضل الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه منح محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق راحة من مباراة الغد أمام الجونة ضمن مباريات الاسبوع الحادي عشر وذلك قبل مباراة الوداد المغربي المقرر لها الجمعة المقبل.

كما فضل الجهاز الفني عدم المجازفة بمشاركة طارق حامد في المباراة خوفًا من تعرضه للإصابة قبل مباراة الوداد حيث يرغب الجهاز الفني في الدفع به أساسيا في مواجهة الجمعة من ناحية أخري وضعت إدارة نادي الزمالك شرطا في عقد البرتغالي فيريرا المدير الفني الجديد للفريق يقتضي بأحقية الزمالك في فسخ التعاقد من طرف واحد عقب نهاية الموسم الحالي في حالة سوء النتائج دون دفع شرطا جزائيا.

ووضعت إدارة الكرة هذا الشرط لضمان حقوق النادي خاصة أن الفريق يمر بمرحلة تراجع في النتائج والمستوي والتي تسببت في رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون. في سياق مختلف يدرس مسئولو نادي الزمالك تأجيل قرار بيع التونسي حمزة المثلوثي للصيف المقبل لحين وضوح الرؤية بالنسبة لعودة عمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق المعار الي فيوتشر .

وترغب إدارة الزمالك في تسويق حمزه المثلوثي نظرا لتواضع مستواه إلا أن عدم حل أزمة منع القيد بالإضافة لعدم وضوح الرؤية بالنسبة لعمر كمال تسبب في تأجيل القرار مؤقتا.