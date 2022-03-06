شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يواصل الغياب عن مران الاتحاد السكندرى وهذا مواعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى الغياب عن مران فريقه لليوم الرابع على التوالى عقب عودة اللاعبين للتدريبات بعد انتهاء فترة الراحة التي حصلوا عليها في الفترة الأخيرة.

ويعود حسن لقيادة مران زعيم الثغر بعد غد الثلاثاء لقيادة استعدادًا لمواجهة سيراميكا ببطولة كأس مصر بعد أن تسبب ظروف الطيران في تأخر عودته من الخارج.

وقاد طارق سليمان المدرب العام مران زعيم الثغر وقام بتحفيظ اللاعبين على بعض الجمل الفنية والخططية استعدادا لمواجهة سيراميكا في دور الـ32 من بطولة كأس مصر المقرر لها 12 مارس الجاري على ستاد المقاولون العرب.

وجه إبراهيم حسن مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى رسالة مؤكدا إنهم يواجهوا سوء حظ غريب في المباريات موجها رسالة لهم بضرورة تحدى الصعاب والعودة إلى الانتصارات وتحسين النتائج حتى يعود زعيم الثغر لمركزه الطبيعى بجدول ترتيب الدورى.

قال حسن إن الاتحاد السكندرى يمتلك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات العالية القادرين بالعبور بسفينة زعيم الثغر إلى بر الأمان.

من ناحية أخرى حسم التعادل الإيجابى مواجهة الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينها على استاد برج العرب في الإسكندرية، فى الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، جمعها من 11 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وخسر مثلهم، بينما تعادل في 5 مباريات.