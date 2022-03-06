شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي إجراءات السفر إلى جنوب إفريقيا لملاقاة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإداري بالنادي الأهلي إجراءات السفر إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويطير فريق الأهلي إلى جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء المقبل فور الانتهاء من مباراته ضد بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري، من أجل خوض مباراته ضد صن داونز الجنوب إفريقي يوم 12 مارس الجاري بمدينة جوهانسبرج.

ويغادر فريق الأهلي من ملعب الأهلي والسلام الذي يستضيف مباراته ضد بيراميدز إلى مطار القاهرة مباشرة لاستقلال الطائرة التي ستقله إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية اليوم الأحد عقب الفوز على المريخ السوداني أمس السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويعاني الأهلي من ضغط كبير في المباريات حيث يخوض مباراة كل 3 أيام سواء في الدوري أو دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على بيراميدز في موقعة الثلاث من أجل تأمين صدارة الدوري التي يتربع عليها بيراميدز في الوقت الحالي برصيد 26 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الأولى، ولكن الفريق السماوي لعب عدد مباريات أكبر من الأهلي، حيث تتبقى للفريق الأحمر مباراتان مؤجلتان، بينما يتبقى لبيراميدز مباراة واحدة وهي موقعة الثلاثاء.