شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب اليد يفوز على رومانيا فى الدورة الدولية الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب شباب الكرة الطائرة مواليد 2002 على نظيره الرومانى بنتيجة 30/29 فى الدورة الدولية الودية لمنتخبات الشباب والتى ينظمها الاتحاد المصرى لكرة اليد فى الفترة من 4 إلى 8 مارس بمشاركة منتخبنا الوطنى المصرى ومنتخب البحرين ومنتخب رومانيا.

وتقام مباريات الدورة الدولية الودية بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبى بالمعادى.

ويشمل برنامج المباريات التالي:-

الاثنين الموافق 7 مارس يلتقى منتخب مصر و منتخب البحرين تقام المباراة فى تمام الساعة 6:00 مساء.

وبعد انتهاء مباريات الدورة الدولية الودية سوف يلتقى منتخبنا الوطنى المصرى فى مباراة ثانية امام منتخب رومانيا.

تأتى الدورة الدولية الودية ضمن برنامج إعداد منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 والذى يستعد لخوض منافسات بطولة أفريقيا للشباب، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس من العام الجارى 2022.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخبنا الوطنى المصرى للشباب: كابتن صابر حسين مدير فنى، وكابتن عمرو خليفة مدرب عام، وكابتن وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى، وكابتن محمد درنكى مدير إدارى، ومهندس محمد إمام محلل فنى، والدكتور ماجد مدحت أخصائى علاج طبيعى.

تضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى المصرى كلا من:

يوسف حاتم - أحمد إبراهيم - يوسف سامي - وآدم البشري - مروان حاتم - شهاب الدين علي - أحمد سامح - عمر ناصر - عمر الفولي - مهاب سعيد - عمر معتز - محمد وهبة - محمد رفاعي - عمر شريف - محمد طارق - بيجاد مروان - مصطقى اسطاوى - محمد محمود - راضى محمد - مازن محمد - محمد سمير - محمود عبد العزيز - مصطفى صابر - كريم محمود - يوسف محمد.