مصدر بالزمالك لمصراوي يكشف سبب غياب شيكابالا وطارق حامد أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر بنادي الزمالك، مساء الأحد، سبب غياب الثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وطارق حامد أمام الجونة، في لقاء من المقرر أن يقام مساء الإثنين المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك ضد الجونة، مساء غدٍ الإثنين، في لقاء سيقام ضمن حسابات الأسبوع الـ12 بمسابقة دوري we المصري. (تعرف على قائمة الزمالك)

وقال مصدر في تصريحات عبر "الخليج 365"، إن غياب "شيكابالا" يأتي بسبب تعرضه لإجهاد عضلي، حيث كان آخر ظهور لشيكا أمام فيوتشر والتي انتهت لصالح الزمالك بنتيجة (3-2).

أما عن موقف طارق حامد، فأوضح المصدر، أن لاعب الزمالك سيعود للمشاركة في المباريات بعد جاهزيته الطبية والفنية بنسبة 100%.

وكان طارق حامد غاب عن مباريات الزمالك في الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها بعد تدخله على يد محمود عبد العزيز "زيزو" والذي انتقل لمقاولون العرب في يناير الماضي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد 22 نقطة بفارق أربع نقاط عن بيراميدز المتصدر بـ26 نقطة.