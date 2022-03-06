خاص.. اتجاه لإقالة هيثم شعبان من تدريب سيراميكا.. والنحاس الأقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، تنوي إقالة هيثم شعبان المدير الفني للفريق، بعد الخسارة أمام إيسترن كومباني بهدف نظيف.

وحقق إيسترن كومباني فوزه الأول في مسابقة الدوري على حساب سيراميكا، ليرتقي للمركز قبل الأخير، فيما توقف رصيد كليوباترا عند 12 نقطة في المركز الـ12.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن تراجع الأداء وسوء النتائج رغم تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين داخل صفوف الفريق، دفع الإدارة للاتجاه نحو إقالة هيثم شعبان.

وأشار المصدر أن عماد النحاس هو الأقرب لتولي المهمة خلفا لهيثم شعبان في إدارة الفريق فنيا.

وكان هيثم شعبان مديرًا فنيا لفريق سيراميكا كليوباترا في الدرجة الثانية، ليقوده للتأهل للممتاز، وخاض عدد من مباريات الدوري الموسم الماضي، قبل إقالته وسط الموسم، ثم عاد مجددًا الموسم الماضي ليستمر حتى الاتجاه لإقالته هذا الموسم.

وكان مصدر أكد ليلا كورة سابقا أن فريق سيراميكا كليوباترا شهد تمردا من اللاعبين بعد قرار الإدارة بخصم جزء من مستحقات اللاعبين بسبب سوء النتائج.. مطالعة التفاصيل إضغط هنا